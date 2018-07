Benefícios do Governo

Conheça todos Benefícios do Salário Mínimo 2019 e o aumento do mesmo. Veja também as previsões de novos valores para o Salário Mínimo 2019 no Brasil.

Todos os anos ocorre o reajuste salarial, esse reajuste é pequeno, mas como muitas pessoas vivem e depende do salário mínimo acaba sendo importante, afinal, um aumento com certeza é melhor do que ficar estagnado. Esse ano não seria diferente, o salário mínimo 2019 também passou por mudanças e aumentou em relação ao ano anterior, por isso iremos nos informar mais sobre esse aumento, porque muitas pessoas sabem que as empresas têm prazo para regular a alteração desse valor na carteira de seus funcionários, por isso temos que ficar de olho, mesmo porque é um benefício nosso.

Muitos Benefícios do Salário Mínimo 2019

Atualmente o valor do salário mínimo está sendo R$678,00, sem contar os descontos e contribuições. Com o aumento do salário mínimo 2019 teremos um valor um pouco maior, mas não é um valor alto, apenas um aumento significativo, mas como mencionado anteriormente com certeza já é um benefício e tanto para quem vive de um salário e tem seus rendimentos mensais baseados no mesmo. Portanto, veremos a seguir para quanto subiu e quanto estará esse valor que já pode ser alterado no início do ano.

Valor do Novo Salário Mínimo 2019

Com os benefícios do salário mínimo 2019 muitas famílias ficam satisfeitas por essa alteração ser feita, ainda mais porque hoje em dia dependemos muito dela para que possamos ter uma renda maior para nossa família. Vejamos abaixo qual o novo valor desse salário que já passará a valer logo no início do ano, e que, portanto, as empresas têm que regularizar esse valor na carteira de trabalho de todos os seus funcionários dentro do prazo previsto, para evitar o pagamento de juros e multas.

Valor estimado para o novo salário mínimo 2019: R$ 988,00.

Salário Mínimo 2019 sobe para R$ 988

Como você viu anteriormente o valor que o salário tinha em 2013 podemos concluir que o aumento foi de apenas de R$41,00. Mas em média todos os anos a alteração é em torno disso mesmo, por isso que já comentamos que esse valor não é grande assim, é apenas um valor significativo. Mas não deixa de ser um benefício, porque tem muitas pessoas que recebem baseadas nesse valor, então quando aumenta o mesmo, aumenta tudo. O salário em 2019 passa a valer de imediato, as empresas regularizam a carteira de seus funcionários o quanto antes, para não deixar passar do prazo.

Agora que você já sabe quais os benefícios do salário 2019 o próximo passo é a gente esperar essa alteração estar valida, e torcer para que as demais coisas não aumentem junto com esse valor também.